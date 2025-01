Chiusa una discoteca a Prato per droga

Chiusa dalla polizia per 30 giorni una sala da ballo a Prato, in via Roubaix, frequentata da cittadini della comunità cinese, dove i controlli della Squadra Volante della questura hanno fatto identificare numerosi soggetti con pregiudizi di polizia e fatto trovare stupefacente di varia natura, debitamente sequestrato, sui tavoli ed in altre pertinenze interne del locale. Per la polizia è verosimile un uso diretto di stupefacenti da parte della clientela del locale. La Divisione di polizia amministrativa ha agito in base all'articolo 100 del Tulps.

