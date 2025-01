Nella notte, a Fossola di Carrara, i ladri hanno fatto esplodere due cariche per assaltare il bancomat della banca Bper in viale XX Settembre. Le forti esplosioni, udite anche nelle zone vicine, hanno svegliato i residenti poco prima delle 3. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, che stanno indagando. L'episodio segue una rapina avvenuta poche ore prima ad Avenza, dove è stata rubata una cassaforte con 30mila euro.

