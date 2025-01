Non si ferma all'Alt dei carabinieri e provoca un incidente

I carabinieri di Volterra, durante un controllo serale del territorio a Guardistallo, hanno tentato di identificare un uomo fermo in auto vicino a una zona nota per lo spaccio di droga. Alla vista dei militari, il 45enne, italiano e pregiudicato, ha deciso di fuggire a bordo della sua auto, dirigendosi verso Cecina. L’inseguimento, che è durato oltre otto chilometri, si è concluso quando il fuggitivo ha tamponato un’altra vettura che procedeva nel senso opposto. Dopo l’incidente, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri e messo in sicurezza.

L’incidente ha causato lievi lesioni al conducente dell’altra auto, giudicate guaribili in pochi giorni. Durante la perquisizione del fuggitivo e del suo veicolo, sono stati trovati 0,5 grammi di cocaina. Inoltre, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’esame tossicologico, che era previsto per legge. Dopo essere stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni personali stradali e rifiuto di sottoporsi al test, è stato accompagnato alla Compagnia di Volterra per le operazioni di rito e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

La sua responsabilità sarà ora valutata dalle autorità competenti durante il prosieguo del procedimento legale, in accordo con il principio della presunzione di innocenza.