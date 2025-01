Pineta in Marina di Bibbona: al via i lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pineta in Marina di Bibbona località Marinetta. Si tratta di un’area di 13 ettari e mezzo interamente di proprietà comunale che rappresenta per questo territorio un elemento paesaggistico di valore inestimabile ma che ha anche una importante funzione prevalentemente turistico-ricreativa.

L’intervento si inserisce nell’ambito del PSR 2014/2022 ‘Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” per il quale il Comune di Bibbona è risultato beneficiario di un contributo pari a 230mila euro.

“L’obiettivo è affrontare le principali problematiche fitosanitarie e strutturali di queste aree - spiega il sindaco Massimo Fedeli - le pinete litoranee sono infatti ecosistemi fragili che risentono di diversi fattori di criticità tra cui l’invecchiamento degli alberi, la mancanza d’acqua e la vulnerabilità agli attacchi di insetti patogeni come il Matsucoccus Feytaudi che colpisce duramente le specie di pini presenti nell’area. E questo rende la nostra pineta più fragile andando ad aumentare significativamente il rischio incendi, anche a causa dell’abbondante accumulo di materiale combustibile e della frequentazione da parte degli utenti, soprattutto nel periodo estivo”.

Gli interventi previsti mirano quindi a salvaguardare e valorizzare questo patrimonio naturale attraverso una serie di azioni: la pulizia della vegetazione arbustiva, il taglio delle piante secche o deperienti, la spalcatura delle conifere nonché la rimozione delle piante morte o in grave sofferenza.

“Ma lavoriamo anche in prospettiva - aggiunge - l’intervento prevede anche il reimpianto di oltre a 3000 nuove essenze tra i quali pini di aleppo e pini domestici, oltre specie tipiche della macchia mediterranea come lecci, corbezzoli, ginepri al fine di aumentare la biodiversità e rendere l’ecosistema forestale più resiliente ai cambiamenti climatici ed alle malattie”.

Il progetto è stato redatto dall’agronomo Amato Bonavita dello Studio Tecnico Territorio e Ambiente, che curerà anche la direzione lavori. Lavori che sono stati affidati alla ditta Consorzio Alpi Apuane di Serravezza.

“Siamo orgogliosi di poter avviare questi lavori di prevenzione e tutela della nostra pineta, un ecosistema di enorme valore per la nostra comunità - sottolinea il vicesindaco Enzo Mobilia - un intervento che rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza della nostra pineta e prevenire il rischio incendi”.

“Questi lavori non solo garantiranno una maggiore sicurezza per i cittadini e turisti frequentatori della nostra località balneare - dichiara quindi l’assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Turismo Enzo Mulè - ma rappresentano anche un’opportunità per preservare e migliorare la qualità ecologica del nostro territorio, affinché queste preziose risorse naturali siano tutelate e valorizzate a lungo termine”.

Fonte: Ufficio Stampa comune di Bibbona

Notizie correlate