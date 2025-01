Villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona: rinnovato per dieci anni la concessione demaniale della spiaggia

Il Comune di Bibbona ha rinnovato per dieci anni la concessione demaniale per la gestione della spiaggia in cui si trova la villa di Beppe Grillo sul litorale di Marina di Bibbona. A riportare la notizia è 'Il Giornale', che ricorda come la villa venga affittata ai turisti ad un costo fino a 16.500 euro a settimana. La delibera risale allo scorso dicembre, c'era un mese per poterla impugnare, ma nessuno l'ha fatto.

Nell'atto scrive il Giornale si parla della "concessione demaniale n. 14/05 intestata al Sig. Giuseppe Grillo, identificata nel Piano con la sigla Cdm 7, tipologia concessione: arenile privato".

Secondo quanto specificato nella delibera, la concessione viene assegnata direttamente, con la motivazione che "in nessun modo può essere ricondotta ad un attività economica, avendo come scopo esclusivamente la protezione della duna e della vegetazione dunale".

La villa, costruita nel 1920 per 500 metri quadri e una ventina di stanze con un parco privato, era in origine la Casina di mare dei marchesi Ginori e dal 2001 è diventata il rifugio del comico e politico genovese.

Sul caso è subito montata la polemica, con il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che attacca: "Beppe Grillo sguazza nei privilegi. Mentre i suoi vogliono gare e bandi per massacrare le piccole imprese balneari, per lo più familiari, il loro già 'padrone' ottiene spiagge in concessione per sollazzarsi a piacimento".

Le parole del sindaco Fedeli

"Concessione a Grillo, non è spiaggia e non è gratis". Così in sintesi risponde il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli risponde a Fi e agli articoli di stampa che parlano di 'concessione gratis a Beppe Grillo per l'uso della spiaggia privata', a Marina di Bibbona, davanti a Villa Corallina, di proprietà del comico.

"Comprendo la necessità di visibilità ma forse sarebbe opportuno leggere gli atti prima - dichiara il sindaco in una nota -. Non si tratta di una concessione gratuita e non lo è mai stata. Oggetto del rinnovo della concessione è una porzione di duna mininale rispetto all'arenile e si trova al confine della proprietà. Nella delibera di giunta si può leggere chiaramente che non è andata a gara, a differenza di altre, perchè non ha alcun interesse di lucro non essendovi prevista dal Piano della costa la possibilità di svolgervi alcuna attività economica. Si tratta di un'area che ha come scopo la protezione della duna e della vegetazione dunale, ambiente questo tra l'altro tutelato dalle leggi. E' una concessione che viene da lontano, da molto prima di questa amministrazione, e sarebbe stato sufficiente leggere gli atti per capire che si sta parlando di nulla. Tra l'altro - ricorda il sindaco - la proprietà di Villa Corallina è stata l'unica che nel periodo di osservazioni al piano della costa non ha chiesto alcun tipo di ampliamento né possibilità di mettere ombrelloni".

