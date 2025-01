RSA Castelfiorentino, sopralluogo della Lega: "Inaugurata in pompa magna nel maggio 2024, ma ancora chiusa"

"Con la conclamata penuria di posti letto nelle Rsa per i nostri anziani, siamo davvero interdetti dal fatto che una nuova struttura, inaugurata nel maggio scorso a Castelfiorentino, sia ancora chiusa" così Giovanni Galli e Susi Giglioli, rispettivamente Consigliere regionale e Capogruppo Lega, in merito alla nuova RSA di Castelfiorentino.

"Un percorso iniziato nel 2021 con l'annuncio in grande stile da parte dell'amministrazione locale, pur se la lodevole iniziativa è da parte di una società privata - proseguono i Consiglieri - addirittura, l'ex Sindaco aveva personalmente caldeggiato l'invio di curriculum e centinaia di persone avevano risposto all'appello, ma tuttora non hanno avuto nessun riscontro alla loro richiesta di poter lavorare in loco. Nel maggio 2024, poi, l'inaugurazione del complesso con la dichiarazione che sarebbe stato operativo da settembre e che era partito l'iter per il convenzionamento con la Regione. Ebbene, a distanza di così tanto tempo, abbiamo verificato, tramite un sopralluogo, che pur costantemente illuminata, la Rsa è ancora ermeticamente chiusa-insistono i Consiglieri".

"A tal proposito, dunque, pure a fronte delle lacunose risposte dell'Amministrazione di Castelfiorentino ad un'interrogazione, predisporrò anch'io uno specifico atto in cui chiederò, all'Assessore competente, di fare piena chiarezza su una questione che ci lascia alquanto perplessi" conclude Giovanni Galli.