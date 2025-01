Controlli dei Carabinieri a San Miniato e nel pisano, denunce per guida in stato di ebbrezza

Nella notte del 12 gennaio, intorno alle ore 04:00, i militari della Sezione Radiomobile di Pisa hanno denunciato un 28enne, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, alla guida di un’auto, è stato sottoposto a controllo con etilometro in via Aurelia, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,19 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato a persona di fiducia.

Sempre a Pisa, intorno alle ore 06:00 dello stesso giorno, i militari della locale Sezione Radiomobile hanno denunciato un 32enne, per lo stesso reato. L'uomo, alla guida di un’auto, è stato controllato in piazza Toniolo e sottoposto a etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,07 g/l. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata ed il veicolo affidato a persona di fiducia.

A San Miniato (PI), intorno alle ore 11:00 del 12 gennaio, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un uomo di 63 anni, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. L'uomo, a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana e, invitato a sottoporsi agli esami tossicologici, ha opposto rifiuto. È stato inoltre segnalato alla Prefettura di Pisa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, la patente ritirata e il veicolo posto sotto sequestro giudiziario.

Sempre a San Miniato, intorno alle ore 16:00 dello stesso giorno, i Carabinieri hanno denunciato due cittadini stranieri a seguito di un controllo in via Guerrazzi, trovati a bordo di autovettura con targa francese. Il conducente, un 40enne è stato denunciato per i reati di falsità commessa da privato e guida sotto l’effetto di stupefacenti, con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in quanto mostrava chiari sintomi di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti. Sottoposto a test tossicologico rapido, è risultato positivo alla cocaina e agli oppiacei. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Mentre il passeggero, un uomo di 51 anni è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovato con un coltello a serramanico di 13,5 cm di lunghezza, di cui 6 cm di lama, occultato nei pantaloni.

Nella notte del 13 gennaio, a Volterra, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 57enne, per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, fermato alla guida di un'autovettura con guida irregolare, è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico di 1,18 g/l. La patente è stata ritirata ed il veicolo affidato a terza persona.

Gli interventi dei Carabinieri della provincia di Pisa nel corso della settimana sono stati possibili grazie ad un'intensificazione dei controlli, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, al contrasto all’uso di stupefacenti, al porto abusivo di armi e alla prevenzione di altri illeciti.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, le eventuali responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.