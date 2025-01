Commissariata la Lega Firenze: via la segretaria Nannucci: "Scelta organizzativa". Lei: "Corrente interna arrogante"

La Lega di Firenze è stata commissariata e la segretaria comunale Barbara Nannucci rimossa dall'incarico. L’annuncio è stato dato dal segretario regionale Luca Baroncini, che in una lettera agli iscritti ha spiegato la necessità di “dare nuovo slancio” alla sezione in vista delle prossime scadenze elettorali. Baroncini ha poi precisato che la decisione è stata presa per rafforzare l'attivismo e aumentare il numero di iniziative, sottolineando che “non è una questione né politica né personale, solo di organizzazione del lavoro”.

Nannucci, però, ha espresso forti critiche riguardo alla sua rimozione, dichiarando che il suo ruolo era stato “progressivamente svilito e svuotato di significato”, con una sistematica esclusione dalle decisioni più importanti e "comportamenti di prevaricazione a diversi livelli". Ha inoltre denunciato il clima interno alla sezione, affermando che “la corrente che si era formata all'interno del partito ha assunto atteggiamenti e toni arroganti, incompatibili con un confronto politico sano e costruttivo” e che in alcune circostanze lei e altri militanti sono stati oggetto di “messaggi dai toni minacciosi”.

L’ex segretaria ha concluso esprimendo amarezza per il fatto che la sua rimozione sia avvenuta senza poter discutere le difficoltà della sezione con la dirigenza e senza cercare una soluzione condivisa.

