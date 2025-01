Giorno della Memoria, la celebrazione a Carmignano: concerto, letture e Consiglio comunale dei ragazzi

Il concerto “Musica e parole. Per non dimenticare”, nel Salone consiliare (piazza Vittorio Emanuele II, 3) la sera (ore 21) di lunedì 27 gennaio, ad opera dell’orchestra e coro Colline Medicee della scuola di musica “L’Ottava Nota”, costituisce il momento culminante delle celebrazioni, promosse dall’assessorato alla Cultura, che il Comune di Carmignano dedica al Giorno della Memoria 2025. Il concerto (direttore d’orchestra Massimo Annibali, maestro del coro Nicola Innocenti, direttore artistico Alessandro Bernardi) sarà accompagnato da letture di testimonianze sullo sterminio nazista a cura del Gruppo di lettura della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”, che da sabato 25 dedicherà al Giorno della Memoria uno scaffale con libri appositamente selezionati.

Le celebrazioni continueranno nella mattinata (ore 9.30) di sabato 1 febbraio con la prima seduta, nel Salone consiliare del Palazzo comunale, del Consiglio comunale dei ragazzi, dedicata al Giorno della Memoria, con brani e testi letti dai ragazzi. Il Consiglio comunale dei ragazzi è un progetto che nasce, infatti, dalla volontà di far sperimentare le procedure e le istanze della democrazia ai più giovani, facendo loro conoscere i meccanismi che si riferiscono all’amministrazione di un Comune: un modo concreto per insegnare i principi della Costituzione e del senso civico.

Le celebrazioni carmignanesi per il Giorno della Memoria avranno un prologo venerdì 24 gennaio, con “Storia di un uomo che seppe scegliere”, l’iniziativa curata dalle associazioni Diapason e Marginalia: nel Salone consiliare (ore 21) sarà presentato il libro di Andrea Lottini “Siamo in guerra, non c’è niente da fare. Aldo De Luca, il custode della villa di Poggio a Caiano”.

Fonte: Ufficio Stampa