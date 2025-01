Masolino/Ballo 1424: un viaggio tra gesti, arte e comunità a Empoli e Montelupo Fiorentino

Domenica 26 gennaio 2025, alle ore 11.00, il Palazzetto dello sport A. Aramini di Empoli ospiterà la restituzione del progetto MASOLINO/BALLO 1424, curato dal coreografo Virgilio Sieni. L'evento coinvolgerà attivamente i cittadini di Empoli e Montelupo Fiorentino, gli ospiti dell'RSA V. Chiarugi di Empoli e Il Castello di Montelupo Fiorentino, oltre alla partecipazione della Pia Società Corale Santa Cecilia di Empoli. La performance, che celebra l'interazione tra arte, comunità e territorio, sarà anche presentata sabato 25 gennaio 2025, alle ore 17.00, presso la Scuola Margherita Hack di Montelupo Fiorentino.

Il tema del Cristo in pietà, sorretto e accudito, esplora il significato di sospensione e cura verso gli altri. Le immagini di mani e braccia che si sorreggono, toccano e sono toccate, creano un atlante di gesti, abbracci e carezze, trasformando il gesto in un laboratorio di sperimentazione. È un continuo mutamento che evolve attraverso la pratica.

Dopo un ciclo di incontri sul gesto, a cura del coreografo Virgilio Sieni, gruppi di cittadini e ospiti delle RSA V. Chiarugi di Empoli e Il Castello di Montelupo Fiorentino si riuniranno per creare un grande adagio ispirato ai gesti della Pietà di Masolino da Panicale. Il progetto Masolino / Ballo 1424 del coreografo Virgilio Sieni, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto Officine del gesto/Piccoli Musei 2024, realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, con il sostegno di MIC, Fondazione CR Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il patrocinio del Comuni di Castelfiorentino, del Comune di Montespertoli, del Comune di Empoli, del Comune di Montelupo Fiorentino.

Officine del Gesto è un progetto realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni per i territori della Toscana e fondato sull’attivazione di officine culturali permanenti: spazi di incontro e sensibilizzazione per intraprendere un viaggio condiviso sulla memoria, sulla tradizione e sulle potenzialità esperienziali dei territori, sempre messi in dialogo con i linguaggi contemporanei dell’arte.

L'evento è a ingresso gratuito ma su prenotazione.

