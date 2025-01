Pisa celebra la municipale, presentato il bilancio delle attività 2024

Lunedì 20 gennaio, in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, in mattinata si è svolta la santa messa di celebrazione nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto , alla presenza delle autorità e delle rappresentanze delle polizie municipali dei Comuni della provincia di Pisa. Per il Comune erano presenti il sindaco, Michele Conti , e il comandante della Polizia Municipale, Elio Cappellini .

«Colgo l’occasione dei festeggiamenti del patrono San Sebastiano - ha detto il sindaco Michele Conti – per ringraziare il personale della Polizia Municipale. Il ruolo della polizia municipale è centrale quale presidio di legalità sul territorio comunale. In questi anni abbiamo lavorato per potenziare il servizio, con nuovi innesti nell’organico che ha significato ringiovanimento e ingresso di nuove professionalità delle risorse umane. La maggiore presenza sulle strade delle donne e uomini della Municipale ha assicurato maggiore prevenzione ed è frutto di un preciso indirizzo politico che prevede un investimento sul personale che si affianca a quelli per la sicurezza, quali le risorse per implementare la rete di videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica».