Recuperata a Pisa una bicicletta elettrica E-MTB rubata, denunciato 28enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno recuperato una bicicletta elettrica E-MTB rubata e denunciato per ricettazione un 28enne. L'operazione è scattata dopo la segnalazione di un furto avvenuto in centro, portando i militari a individuare il sospettato in via Maccatella. Dopo le verifiche, la bici è stata restituita al proprietario. L'intervento evidenzia l'impegno dei Carabinieri nel contrasto ai furti e nella tutela della sicurezza cittadina. La responsabilità del denunciato sarà accertata dalle Autorità competenti.

Notizie correlate