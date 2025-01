Shakespeare in 90 minuti: il genio del 'Bardo' al Teatro Shalom

Domenica 26 gennaio, alle 17.15, il Teatro Shalom di Empoli ospiterà il sesto appuntamento della stagione di prosa. La compagnia La compagnia teatrale 'Bignami Shakespeare Company' porterà in scena 'Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti', un’ironica parodia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti. L'opera originale, 'The Complete Works of William Shakespeare', è una commedia che ha debuttato nel 1987 all'Edinburgh Festival Fringe e replicata al Criterion Theatre di Londra per nove anni, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo.

Una parodia di tutte le opere di Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le tecniche interpretative più disparate. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e, soprattutto, per gli odiatori di Shakespeare.

Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare le 37 opere del Bardo in 90 minuti? O raccontare l’‘Amleto’ in 43 secondi?

'Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti' si rifà maggiormente alla versione originale spingendo al massimo sulla comicità fisica irriverente e travolgente del testo inglese, derivante da un approccio scenico che deve molto alla commedia dell’arte. È un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo.

