In quanto tempo si vende una casa a Firenze? E in provincia?

I tempi di vendita nelle grandi città a luglio 2024 sono di 105 giorni, confermando lo stesso dato di un anno fa. Questo quanto registrato dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sul mercato immobiliare.

Ancora una volta Bologna e Milano si confermano le città più veloci, rispettivamente con 68 e 81 giorni, in aumento di 12 e 13 giorni rispetto a un anno fa. I tempi più lunghi si segnalano a Genova, 138 giorni, si conferma così la città in cui occorre più tempo per vendere una casa, seguita da Palermo con 128 giorni. E Firenze? Nella città del Giglio una casa si vende in 89 giorni.

Nelle realtà dell’hinterland delle metropoli occorrono 146 giorni contro i 139 giorni di un anno fa.

I tempi di vendita più brevi si segnalano nell’hinterland di Firenze (116 giorni), che migliora di 6 giorni grazie soprattutto al traino del mercato della casa vacanza. Seguono l’hinterland di Milano con 126 giorni, sostanzialmente invariato rispetto a un anno fa (127 giorni).

Nei capoluoghi di provincia chi decide di vendere casa deve mettere in conto mediamente 131 giorni, un dato in leggero aumento rispetto a un anno fa quando ne occorrevano 129 giorni.