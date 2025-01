Trofeo e Campionati Italiani ragazzi, San Miniato si prepara ad essere capitale del pattinaggio

San Miniato sarà capitale del pattinaggio a rotelle. Due gli appuntamenti sportivi di livello nazionale, dedicati ai giovanissimi, che l'impianto di Casa Bonello si prepara ad accogliere tra la primavera e l'estate, in grado di attrarre persone da tutta Italia: il "Trofeo Città di San Miniato" - VI memorial "Moreno Guerri" e i Campionati Italiani cat. ragazzi - Trofeo Skate Italia cat. R12.

A presentare le gare sono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l'assessora allo sport Elena Maggiorelli, Giacomo Gozzini, delegato CONI per la Provincia di Pisa, Filippo Latini, presidente della Consulta dello sport, Enzo Cappellini, presidente Gruppo Pattinaggio San Miniato, Sofia Paola Chiumento, campionessa mondiale 2024, Gianluca Marzucchi, responsabile federale toscano del settore corsa e Mario Tinghi, consigliere federale.

Si comincia il 25 e 26 aprile con il "Trofeo Città di San Miniato" - VI memorial "Moreno Guerri", una competizione organizzata dal Gruppo Pattinaggio San Miniato, dedicata allo storico presidente scomparso nel 2017. Si tratta di un'edizione particolarmente importante, per la quale sono attesi a San Miniato oltre 200 atleti (dagli 8 ai 15 anni di età) provenienti da tutta Italia, curiosi di provare il percorso dei campionati italiani. Alle categorie consuete, si aggiungono quelle di giovanissimi ed esordienti (i bambini, nati dal 2017 al 2014) che, nella mattinata del 26 aprile, correranno nella parte centrale della pista di Casa Bonello (la pista piana).

Questa gara precede l'atteso appuntamento con i Campionati Italiani cat. ragazzi - Trofeo Skate Italia cat. R12 che porterà in Città circa 400 atleti (dagli 11 ai 13 anni), provenienti da ogni parte d’Italia e si disputeranno dal 19 al 22 giugno. Due le categorie in gara: la categoria ragazzi con atleti nati nel 2011 e 2012 e la categoria ragazzi 12 con atleti nati nel 2013. Il primo giorno sarà dedicato alla prova pista e alla cerimonia di apertura, mentre i successivi tre saranno dedicati alle gare all'interno del pattinodromo di Casa Bonello: Trofeo Skate Italia pista (1 giro ad atleti contrapposti, 1,5 giri sprint, 12 giri punti e 3000 m eliminazione) e Campionato Italiano pista (1 giro atleti contrapposti, 1,5 giri sprint, 3000 m punti, 5000 m eliminazione e 9 giri americana).

"Siamo molto emozionati, è la prima volta che il Gruppo Pattinaggio San Miniato e l'impianto di Casa Bonello si apprestano ad ospitare un evento di questa portata - dichiara il presidente del Gruppo Pattinaggio, Enzo Cappellini -. È una vera e propria sfida per il nostro gruppo e per la Città, ma l'impianto di Casa Bonello è uno dei migliori a livello nazionale e la squadra è carica, non vediamo l'ora".

"San Miniato è da sempre un punto di riferimento per gli eventi sportivi e siamo orgogliosi di ospitare talenti provenienti da tutta Italia. Questi eventi non solo promuovono la cultura sportiva, ma contribuiscono anche a rafforzare il senso di appartenenza e di unità all'interno della nostra comunità - dichiarano il sindaco Giglioli e l'assessora Maggiorelli -. Da ben sei anni va in scena il 'Trofeo Città di San Miniato' - VI memorial 'Moreno Guerri', un evento che rappresenta una celebrazione non solo del pattinaggio a rotelle, ma anche della memoria e del ricordo del compianto Moreno Guerri, che ha dato tantissimo allo sviluppo di questo sport sul nostro territorio. Questo torneo sarà l'anteprima dei Campionati Italiani di categoria ragazzi - Trofeo Skate Italia per la categoria R12, offrendo un'importante opportunità ai giovani atleti di mettersi alla prova e al nostro territorio di poter ospitare una manifestazione di tale livello. Grazie al Gruppo Pattinaggio San Miniato e a tutti coloro che si stanno impegnando per rendere possibile questa manifestazione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa