A Carrara la prima statua di Che Guevara

È stata presentata oggi dal Comune di Carrara la prima statua in Italia dedicata ad Ernesto Che Guevara.

Il monumento, alto 2.15 metri, è composto da due 'blocchi': una colonna in marmo bianco di Carrara sulla cui sommità è presente il ritratto di Che Guevara in ferro battuto, realizzato dalla famosa immagine di Alberto Korda.

L'opera creata dallo scultore argentino Jorge Romeo, si intitola 'El Che', è sarà collocata in una delle zone più storiche di Carrara, ovvero la scalinata del Baluardo, è verrà inaugurata il 31 gennaio.

Il progetto della statua è iniziato nel 2021 ed è stato portato avanti con una sottoscrizione popolare. Il monumento è stato promosso da un comitato guidato da un esule argentino, Alfredo Helmas, con il patrocinio del Comune ed il sostegno della Cgil, Anpi e Arci locali.

Alla presentazione presente sia lo scultore Romeo, che ha sottolineato come "quando ho proposto al Comune l'idea, ha trovato subito accoglimento". A confermare l'importanza simbolica dell'opera l'assessore alla cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi, che afferma "Al di là delle molte letture e riletture del personaggio storico, Carrara si farà depositaria del significato più nobile e sempre contemporaneo che il mito di Che Guevara incarna, quello della lotta alle ingiustizie e ai soprusi, quello della libertà dei popoli e della giustizia sociale".

All'inagurazione venerdì 31 gennaio, sarà presente l'Ambasciatrice della Repubblica di Cuba Mirtha Granda Averhoff. Durante la giornata sarà organizzato anche un convegno sul 'Che', con ospiti lo scrittore Paco Ignacio Taibo in video assieme ad Aleida March, vedova Guevara.

Antonio Lanzo

