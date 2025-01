Cena solidale per il carcere Don Bosco di Pisa: raccolta fondi organizzata da Più Europa e Caritas

Sabato 25 gennaio alle ore 20 presso il Ristorante 'Il Turista' di Pisa, importante appuntamento con la solidarietà con una raccolta fondi a favore della casa circondariale Don Bosco di Pisa.

"La serata al ristorante Il Turista organizzata da Più Europa, che è da sempre attenta alla situazione dei detenuti in Italia, ha avuto un suo seguito dopo la visita ai detenuti all'interno della Casa Circondariale Don Bosco, effettuata lo scorso settembre dal gruppo di Più Europa in città - afferma Agnese Balducci, membro della direzione Nazionale di Più Europa- abbiamo avuto modo nell'occasione di parlare con la direzione delle varie criticità, tra cui oltre quella dei locali fatiscenti da riqualificare è emerso la mancanza di locali lavanderie, soprattutto per la parte maschile che è la stragrande maggioranza rispetto alle donne, che non dispone di lavatrici. Quindi per dare seguito concreto alla nostra visita alla casa Circondariale Don Bosco di Pisa abbiamo deciso di organizzare la cena del 25 gennaio proprio per acquistare lavatrici che possono essere utili per i nostri detenuti all'interno del carcere.

La serata - conclude Agnese Balducci -, sarà anche motivo di approfondimento delle condizioni in cui vivono i detenuti all'interno della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa e a portare riflessioni trasversali. Ne volevo approfittare per ringraziare Don Emanuele Morelli per la sua collaborazione Franco Corleone che è stato garante per i detenuti della Regione Toscana. Siamo lieti di ospitare quante più persone possibili alla cena, perché ricordo, anche se si deve scontare una pena, la dignità della persone è sempre più importante di tutto il resto. Spero in una risposta importante per dare una mano a queste persone".

Parteciperanno alla serata oltre ad Agnese Balducci, Don Emanuele Morelli (Caritas Diocesana di Pisa) e Franco Corleone già garante dei detenuti della Regione Toscana.

Per maggiori informazioni e partecipazione contattare il numero 345.4321044.

Fonte: +Europa - Ufficio Stampa

