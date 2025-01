Fiamme gialle in scena, al Politeama di Poggibonsi lo spettacolo dei "Finanziattori" per Valdelsa Donne

Mercoledì 22 gennaio, alle 19:00, presso il Politeama di Poggibonsi, la compagnia teatrale i "Finanziattori", composta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Prato, metterà in scena la commedia "Pensione o' Marechiaro" per sostenere le attività di Valdelsa Donna con il ricavato della vendita dei biglietti e le donazioni collegate alla serata. Accolto con entusiasmo dal Comune di Poggibonsi, dalla Prefettura e dalla Provincia di Siena, che hanno concesso il patrocinio, l’evento mira a rafforzare il messaggio che la Guardia di Finanza è sempre vicina ai cittadini, anche attraverso iniziative di solidarietà che rafforzano la coesione sociale.

I protagonisti saranno per l’occasione i finanzieri attori che, dopo la messa in scena dello spettacolo a Prato e Pistoia, continuano a dedicare passione e tempo libero al servizio della collettività, in questo caso a favore di Valdelsa Donna. Individuata dall’Amministrazione comunale di Poggibonsi e dal Comando Provinciale di Siena, che ha curato l’organizzazione dell’evento, l’Associazione beneficiaria opera nel territorio della Valdelsa dal 2007, assistendo i pazienti oncologici che affrontano un percorso di malattia serio ed impegnativo sia dal punto di vista fisico che psicologico.

L’iniziativa ha registrato un’adesione corale della cittadinanza, delle Istituzioni locali e provinciali nonché degli imprenditori, che l’hanno sostenuta economicamente, a dimostrazione della radicata sensibilità sociale presente sul territorio e della riconosciuta importanza del volontariato e della collaborazione pubblico-privato. La dedizione dei "Finanziattori" di Prato testimonia l’importanza attribuita all’impegno sociale dai militari delle Fiamme gialle, persone al servizio delle persone.

Fonte: Guardia di Finanza - Comando Provinciale Siena