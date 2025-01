Giorno della Memoria, il gruppo Romani Project a Palazzo Medici Riccardi

In occasione del Giorno della Memoria, la Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con ANED Firenze, ANPI Firenze e l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISRT), è lieta di presentare il concerto “In Memoria delle Deportazioni: un viaggio musicale del gruppo Romani Project”.

L’evento si terrà domenica 26 gennaio 2025 presso il Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour, uno dei luoghi simbolo della città di Firenze, con un programma che si articolerà in due momenti:

Ore 15:45: Commemorazione presso la Targa dei Deportati Toscani nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi.

Ore 16:00: Concerto nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, con l’esibizione del gruppo musicale Romani Project, che proporrà un viaggio musicale evocativo e carico di significato storico e culturale.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Carlo Boni, Consigliere della Città Metropolitana di Firenze, Lorenzo Tombelli, Presidente di ANED Firenze e Vania Bagni, Presidente di ANPI Firenze.

Seguirà un’introduzione a cura di Matteo Mazzoni, Direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza.

Il concerto del gruppo Romani Project rappresenta un’esperienza unica, un evento dal grande valore culturale in cui ritmi e parole rievocano la memoria di un popolo e contribuiscono a costruire un’identità comune, basata sui valori di libertà e inclusione.

Questo importante appuntamento di riflessione e celebrazione della memoria attraverso la musica e il dialogo culturale è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione a: ufficiogabinetto@cittametropolitana.fi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

