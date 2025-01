Il Circolo Sinistra Italiana di Empoli supporta il progetto del nuovo stadio e "la presa di posizione della Giunta"

Il Circolo Sinistra Italiana " Mori - Salvadori" Empoli, che sostiene con la lista AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) l’Amministrazione del Sindaco Alessio Mantellassi, alla luce delle osservazioni che la Giunta nella figura del Sindaco ha proposto e che sono state favorevolmente accolte dall’Empoli Football Club, esprime con forza il proprio supporto alla realizzazione del nuovo stadio per la nostra città. Una proposta che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, sviluppo e rinnovamento per il nostro territorio e che verrà effettuata con investimenti da privati. Il progetto per la costruzione dello stadio non si limita a essere un’infrastruttura sportiva, ma diventa un simbolo di modernità e di progresso, capace di stimolare l’economia locale, creare nuovi posti di lavoro e attrarre investimenti significativi. Un nuovo stadio è una risorsa che va oltre il mondo del calcio, con impatti positivi anche sul turismo, sulla cultura e sull'intero settore dei servizi.

I benefici concreti riteniamo siano molteplici:

• Crescita economica: La costruzione dello stadio genererà di posti di lavoro durante la fase di realizzazione e offrirà numerose opportunità anche nella gestione a lungo termine. Le attività commerciali e il turismo beneficeranno della nuova infrastruttura, con ricadute dirette e indirette sul commercio locale e sul settore alberghiero.

• Valorizzazione del territorio: Il nuovo stadio è il cuore di un piano di riqualificazione urbana che porterà alla valorizzazione delle aree circostanti. Parchi, infrastrutture e servizi si integreranno per offrire uno spazio moderno, sicuro e accessibile, diventando punto di riferimento per tutta la comunità.

• Sostegno al movimento sportivo: Lo stadio non sarà solo la casa della nostra squadra, ma anche un centro di aggregazione per i giovani, uno strumento fondamentale per promuovere lo sport e i valori che ne derivano, come il fair play, il rispetto e il lavoro di squadra. Investire in impianti sportivi significa anche investire nel futuro dei nostri ragazzi.

Invitiamo tutti i cittadini, le istituzioni e le forze politiche a superare le divisioni e ad unirsi in questa sfida comune. Solo con la cooperazione, il coraggio e la visionepossiamo realizzare un futuro migliore per la nostra città e per le generazioni a venire. Condividiamo l’approccio usato dall’amministrazione, che in maniera non scontata e molto trasparente ha previsto un percorso partecipativo serio e aperto a tutti, durante il quale è stato possibile segnalare criticità e suggerimenti.

Ci impegniamo a monitorare l’evolversi del progetto e affinché la nostra rappresentanza in Consiglio Comunale partecipi attivamente al dibattito sul progetto dello stadio, per garantire ai nostri concittadini un’informazione ancor più seria e trasparente.

Fonte: La segreteria del Circolo Sinistra Italiana “Mori-Salvadori” Empoli