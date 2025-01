"Il contributo delle forze armate nelle emergenze sanitarie", l'approfondimento del Rotary Club Empoli

Serata di grande successo al Rotary Club Empoli per la presenza di un autorevole relatore, il Contrammiraglio Egidio Fabrizio Fracasso, medico anestesista, Vice Ispettore Generale della Sanità Militare. Numerosi i soci presenti con familiari e ospiti, che hanno seguito con grande partecipazione e interesse l’esposizione molto dettagliata su quello che è il contributo delle Forze armate, ma in particolare della sanità della Marina militare, nelle emergenze sanitarie.

Il dr. Fracasso ha fatto un excursus su alcuni eventi che hanno reso fondamentale l’intervento di medici e infermieri appartenenti al corpo sanitario militare. Un periodo molto impegnativo, ha spiegato, è stato quello dell’epidemia Covid, quando anche lui ha lavorato a stretto contatto con il generale Figliuolo nell’organizzazione di tutti quelli interventi atti anche a prevenire il contagio, in primis nelle delicate fasi delle vaccinazioni. Ha voluto poi ricordare il meritorio intervento della Marina militare, fortemente voluto dal governo di allora, dopo il catastrofico terremoto di Haiti del gennaio del 2010, quando una nave all’uopo attrezzata è riuscita a portare i contributi dei medici e infermieri anche con interventi chirurgici in situazioni di grande precarietà, riuscendo così a salvare vite umane.

Si è soffermato poi sulla necessità dell’addestramento del personale: a questo riguardo ha ricordato un’importante iniziativa dell’aprile del 2024 in Ungheria in cui praticamente tutti i paesi dell’Alleanza atlantica hanno addestrato i propri assetti operativi con 2500 partecipanti e cinquanta strutture campali su quattro siti di esercitazione: l’obiettivo dichiarato era quello di testare la prontezza operativa e il coordinamento di tutti gli apparati sanitari schierati in un complesso scenario sia bellico che di emergenza civile. Parole di apprezzamento per la chiarezza espositiva sono state rivolte dal Presidente del Rotary Club Empoli Roberto Gelli, a cui sono seguite richieste di chiarimenti da parte dei presenti con domande che hanno avuto pronte ed esaurienti risposte da parte del relatore.

Fonte: Rotary Club Empoli