La proposta di Empoli in Azione: "Spostare l’ufficio turistico alla stazione"

Il partito Empoli in Azione avanza la proposta di valutare la possibilità di trasferire l'ufficio informazioni turistiche dall'attuale collocazione in P.zza del Popolo all'ex edicola all'interno della stazione ferroviaria di Empoli, previo confronto con gli Enti proprietari della struttura.

“Riteniamo che questa nuova posizione rappresenterebbe un notevole miglioramento per l’accoglienza dei turisti. La stazione è un nodo strategico, dove si possono intercettare sia i visitatori che arrivano in treno sia coloro che scelgono di raggiungere Empoli in auto, grazie alla vicinanza con il rinnovato parcheggio di Viale XI Febbraio" ha dichiarato Ferrara.

La proposta di Empoli in Azione ha un duplice obiettivo: da un lato, offrire un servizio realmente utile e facilmente accessibile ai turisti (ed anche agli stessi cittadini di Empoli e del circondario), all’altro, contribuire alla riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, rendendola un punto di riferimento per chi arriva in città.

“Con questa operazione, non solo andremmo a migliorare l’esperienza dei visitatori, ma daremmo anche un segnale concreto di attenzione e cura per il territorio. Chiediamo quindi all’Amministrazione Comunale e a tutte le forze politiche presenti in Consiglio di valutare questa nostra proposta”, ha concluso Ferrara.

