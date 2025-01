Lavori in centro a Santa Maria a Monte, Eugeni (Sinistra Plurale): "Cantieri infiniti"

"Il centro storico di Santa Maria a Monte è ancora devastato dai cantieri ormai aperti da mesi", afferma in una nota la consigliera Elisa Eugeni di Sinistra Plurale. "La sindaca il 19 novembre comunicava, a mezzo stampa, che il peggio era passato… questione di due settimane e via 2 Giugno sarebbe stata riaperta al transito. Dobbiamo dire di averci sperato, ma non creduto".

Eugeni ricorda che, secondo quanto riportato dalla stampa locale sempre nel novembre 2024, la fine del lavori sarebbe stata prevista il 15 gennaio, almeno per quanto riguarda la parte laterale e retrostante il palazzo comunale, mentre i lavori in via 2 Giugno e piazza Marconi erano invece in una fase più avanzata. Ad oggi i cantieri, prosegue la consigliera "sono sempre là e il centro storico continua a soffrirne le limitazioni. Pensiamo che sia nel diritto di noi cittadini sapere: perché i lavori non sono conclusi? Di chi sono le responsabilità? Le imprese impegnate sui cantieri pagheranno delle penali per questi ritardi, se a loro imputabili? Quali sono i tempi VERI della riapertura di piazze e strade? Sui cantieri non vi è cartellonistica, tra l’altro obbligatoria: chi è il direttore dei lavori? Quali sono le ditte impegnate? Quale la spesa prevista? Entità dei finanziamenti? Fine lavori?".

Notizie correlate