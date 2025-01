Metanfetamine e cocaina in casa, ventenne in manette

A Pistoia la polizia ha arrestato in flagranza un 22enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Adesso si trova ai domiciliari. Intercettato all'uscita dal lavoro, il giovane aveva addosso dello stupefacente e un bilancino di precisione con tracce di droga.

Gli agenti hanno effettuato un controllo nella casa del ragazzo e sono stati trovati e sequestrati: circa 3 grammi di cocaina, tre etti e mezzo di cannabinoidi e 18 pasticche di metanfetamine. Anche a casa è stato trovato un bilancino di precisione e un coltello con tracce di sostanza stupefacente, utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo era inoltre in possesso di circa duemila euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio.



