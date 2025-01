Montelupo piange la scomparsa di Fernando Montesoro

Montelupo Fiorentino è in lutto per la morte a 83 anni di Fernando Montesoro. Originario di Benevento, laureato in giurisprudenza, è stato una figura importante per l’amministrazione montelupina, rivestendo prima il ruolo di Segretario comunale e successivamente quello di assessore con la sindaca Rossana Mori dal 2009 al 2014.

Fernando Montesoro è stato molto di più, come ricorda Andrea Bellucci, storico e dipendente del Comune di Montelupo, che ha dato voce al sentire dei colleghi che lo avevano conosciuto.

"Con Fernando Montesoro se ne va soprattutto un amico, una persona di una gentilezza e disponibilità rare, di una ironia contagiosa e di una capacità professionale non comune. Fernando la comunità l’aveva proprio a cuore, fosse quella del paese dove si fosse trovato ad espletare il suo lavoro di segretario comunale e poi di assessore o fosse quella della cittadinanza, dei colleghi amministratori e dei dipendenti comunali."