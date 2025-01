Nel Valdarno fiorentino regolarmente attivi tutti gli Ecocentri di Alia Multiutility

Di nuovo regolari le aperture degli Ecocentri nel Valdarno fiorentino, con la possibilità per le utenze, domestiche e non domestiche, di portare quei rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere raccolti con il servizio “porta a porta”.

I cittadini, anche residenti in altri Comuni serviti da Alia oltre a Figline Incisa V.no, possono, quindi, conferire rifiuti al ‘Burchio’, struttura ubicata in prossimità dell’area di Pian dell’Isola ogni lunedì, mercoledì e venerdì al mattino (in orario 07.30-13) e nel pomeriggio (13.30-19) il martedì, giovedì, sabato. È sempre disponibile per il conferimento anche l’Ecocentro ‘Lo Stecco’ in via Norcenni 1 – dove è attivo anche lo sportello al cittadino cui richiedere informazioni, ritirare e riconsegnare le attrezzature per la raccolta differenziata, prenotare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio ed effettuare segnalazioni - aperto al pubblico ogni martedì, giovedì, sabato al mattino (dalle 07.30 alle 13) e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì (13.30-19).

L’Ecocentro, aperto a tutti i cittadini, anche residenti in altri Comuni serviti da Alia, è un’area attrezzata dove è possibile conferire rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi commestibili e/o minerali, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, TV e monitor, vernici/acidi/solventi, vetro.

Alia informa che è possibile utilizzare per il conferimento dei rifiuti anche l’Ecocentro di Reggello, ubicato nell’area artigianale del Poderino ed aperto al pubblico tutte le mattine (dal lunedì al sabato), in orario 08-12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì (dalle 14 alle 17).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.