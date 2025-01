Savino Del Bene Volley punta alla vetta europea contro Bielsko Biala

Si prospetta l’occasione del pronto riscatto per la Savino Del Bene Volley, chiamata immediatamente a reagire dopo aver incassato il primo k.o. interno della stagione per mano della corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Prima del prossimo turno di Serie A1, che corrisponderà alla ventesima giornata del campionato italiano, il focus sarà rivolto all’impegno casalingo di Champions League. Tra la squadra di coach Marco Gaspari e la certezza di essere qualificata per i Quarti di Finale come testa di serie dell’intera competizione europea vi è solo il match contro il BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIAŁA, seconda forza del girone, ma distante dalle toscane di ben nove lunghezze.

Sebbene Herbots e compagne siano già certe del primo posto nella Pool E, avendo disputato sin qui un percorso europeo immacolato senza cedere nemmeno un set, le padrone di casa dovranno comunque prestare attenzione alla compagine polacca che, ancora in lotta per la qualificazione come miglior terza della fase a gironi, si è già dimostrata capace di mettere per lunghi tratti alle strette la Savino Del Bene Volley nel match d’andata.

La gara è in programma per mercoledì 22 gennaio alle ore 20:00 a Palazzo Wanny.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha giocato nella squadra polacca, anche se due atlete hanno precedenti nella Tauron Liga. Si tratta di Maja Ognjenovic, aggregata al Chemik Police dal 2013 al 2015 e con cui si è laureata per due volte campionessa di Polonia, e della schiacciatrice Kara Bajema, che con il Developres Rzeszow si è aggiudicata nell’annata 2021-2022 Supercoppa e Coppa di Polonia.

Quello di mercoledì sarà il secondo incontro ufficiale tra le due formazioni, che si sono già affrontate nella terza giornata della Pool E. Nel match d’andata, giocato alla Hala Widowiskowo-Sportowa BBOSiR di Bielsko-Biala, la Savino Del Bene Volley si è imposta in tre parziali, nonostante l’ottima prova corale delle padrone di casa. La top scorer del match è stata Ekaterina Antropova, autrice di 28 punti, ben spalleggiata dalla statunitense Kara Bajema, unica altra atleta della Savino Del Bene Volley in doppia cifra (12).

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“È necessario resettare dopo Conegliano ma le ragazze lo hanno sempre fatto anche dopo le vittorie, che fortunatamente sono state tante nell’ultimo periodo. Queste partite tendono però a volte a portar fuori delle insicurezze e non ce lo possiamo proprio permettere: noi dall’inizio siamo una squadra operaia e dobbiamo esserlo fino a maggio. Si tratta di una partita importante, un obiettivo importantissimo, ma sarà necessario mostrare un atteggiamento differente, che nell’ultima sfida è mancato.”

LE AVVERSARIE

Il BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIAŁA, alla sua seconda partecipazione ad una competizione europea per club, occupa momentaneamente la seconda posizione della Pool E con sei punti, a pari merito con le tedesche dell’Allianz MTV Stuttgart.

La squadra di coach Bartłomiej Piekarczyk si è qualificata alla fase a gironi di Champions League in virtù degli ottimi risultati della passata stagione, conclusa con il terzo posto finale in Tauron Liga e al successo in Coppa di Polonia. Una striscia di risultati positivi che ha accompagnato le polacche anche nell’annata sportiva corrente, contrassegnata dal trionfo nella Supercoppa di Polonia contro il Chemik Police e dal quarto posto in classifica (10 vittorie, 3 sconfitte e 29 punti).

Roster a chiara trazione polacca quello del BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIAŁA, che conta solo tre giocatrici straniere: l'opposta estone ex-Chieri Kertu Laak, la compagna di reparto ucraina Marharyta Geyko e la schiacciatrice italiana classe ‘97 Giulia Angelina, nell’ultima stagione nelle fila della Trentino Volley. Tra le atlete di maggior spicco rientrano poi la regista nel giro della nazionale polacca Julia Nowicka, la schiacciatrice Julita Piasecka e la centrale Joanna Pacak.

Per l’ultima sfida del girone, il 6+1 scelto da coach Piekarczyk dovrebbe vedere Nowicka al palleggio e Laak nel ruolo di opposta, le due attaccanti di banda sono Piasecka e Borowczak con al centro il duo Pacak-Januk. Il libero è Drabek.

IN TV

La partita tra la Savino Del Bene Volley e il BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIAŁA sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme di Sky e Dazn.

Fonte: Ufficio Stampa