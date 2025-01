Scoprire i benefici della chiropratica, due occasioni gratuite a Empoli

Martedì 4 e sabato 8 febbraio, negli studi medici Lea Consulting di via Pulidori 17 ad Empoli, si terranno due mattinate di consulenze chiropratiche gratuite tenute dalla dottoressa Alessandra Poggetti.

La chiropratica è una disciplina nata negli Stati Uniti che promuove il benessere fisico tramite il riallineamento vertebrale. Particolarmente efficace nel trattamento di ernie discali, lombalgie, cefalee, anomalie posturali e cervicalgie.

Poggetti è specializzata anche per il trattamento di neonati e donne in gravidanza, utilizzando tecniche e strumenti appropriati e specifici. Un’ ottima occasione per capire cosa la chiropratica può fare. Per prenotare la consulenza gratuita si può chiamare Lea Consulting al numero 057173173.

Fonte: Ufficio Stampa