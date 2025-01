Tempo di gusto retrò con il Mercato dell’Antiquariato e del Vintage di San Casciano

Collezionisti, arredatori, galleristi, restauratori, intagliatori, artisti e molti altri espositori interpreti del fascino del vintage tra le vie di uno dei borghi più vivaci del Chianti. Tornerà a partire da sabato 25 gennaio il Mercato dell’Antiquariato di San Casciano e del Vintage, un’occasione speciale per viaggiare nel passato e andare a caccia di storie, oggetti, tesori di altri tempi. E’ l’iniziativa proposta dal Centro Commerciale Naturale “La dolce gita” di San Casciano in Val di Pesa, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e si terrà ogni quarto sabato del mese per tutto il 2025.

Dalle ore 8 alle ore 18.30, le vie di San Casciano, piazza della Repubblica e viale Garibaldi, torneranno a pullulare di oggetti da collezionare, pezzi rari e curiosità da scovare nel percorso che attrae visitatori di ogni età. Si potranno trovare in esposizione e in vendita mobili antichi, porcellane, libri, dischi, riviste, fumetti, oggetti di antiquariato, modernariato e vintage.

“L’obiettivo di questa iniziativa, - dichiara il sindaco Roberto Ciappi – nata dalla rete dei negozi che aderisce al Centro commerciale naturale La dolce gita, animerà San Casciano ancora una volta con le affascinanti espressioni del modernariato e del vintage, è un invito a scoprire l’oggetto giusto tra le anticaglie del passato, passeggiare tra le botteghe del nostro centro storico, a vivere l’armonia e la bellezza del cuore medievale del borgo, a respirare il dinamismo commerciale e l'amore del paese per la cultura artigianale e artistica”.

La manifestazione ha fatto crescere l’interesse per questo settore arricchendo l’offerta degli eventi e dei servizi del Comune finalizzati allo sviluppo economico e alla promozione territoriale e turistica del Chianti. L'iniziativa è ideata e organizzata dal Centro Commerciale Naturale “La dolce gita”, presieduto da Tommaso Casagrande.

Fonte: Ufficio Stampa