Gli Amici per la Pelle in conceria: soddisfazione di impresa e scuola

Proseguiranno fino al prossimo febbraio le visite in conceria degli studenti che partecipano ad Amici per la Pelle, il progetto didattico finalizzato a sensibilizzare sulle opportunità offerte dall’industria conciaria. In questa edizione di Amici per la Pelle le visite hanno già coinvolto circa cento studenti, ospitati in conceria e negli impianti industriali del distretto, tra cui il Polo Tecnologico Conciario.

Tra le aziende conciarie visitate la conceria BCN e la conceria Sciarada, mentre questa settimana le visite saranno ospitate anche dalle concerie Settebello e Sirte. Tra gli studenti in visita, accompagnati da rappresentanti dell’Associazione Conciatori, quelli delle scuole medie di Santa Croce sull’Arno, Ponte a Egola, Fucecchio, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte. Come in ogni edizione, anche quest’anno Amici per la Pelle si sta confermando un progetto in grado di consolidare una sinergia utile tra impresa e scuola.

“Grazie a questa esperienza scuola e impresa sono vicine nell’interesse degli studenti – dice Alessandro Imperatrice, preside della scuola media Giosuè Carducci di Santa Maria a Monte- e crediamo che lo sforzo per sensibilizzarli sulle opportunità legate al conciario potrà essere ripagato in termini di scelte di studio e lavoro. È una grande opportunità anche per la classe imprenditoriale del territorio poter contare su un ente di categoria che sostiene un progetto così impegnativo finalizzato a creare future risorse per il loro importante comparto”.

Amici per la Pelle, promosso da UNIC-Concerie Italiane con Assoconciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, vivrà uno dei momenti clou nel corso della prossima edizione di Lineapelle, con la presentazione in fiera delle opere in pelle realizzate dagli studenti nell’ambito del progetto.

Fonte: Associazione Conciatori - ufficio comunicazione

