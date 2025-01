Matteo Ronchini e Cecilia Novarino sul palco del Teatro Shalom

Secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Domani, giovedì 23 gennaio 2025, alle 21, sul palco del Teatro Shalom di Empoli si esibiranno due interpreti di primo livello: il violoncellista Matteo Ronchini e la pianista Cecilia Novarino.

Ad aprire la serata il riflessivo e sentimentale "Notturno, op. 19 n. 4" di Čajkovskij, seguito dalla "Sonata in fa maggiore, op. 99" di Brahms, in cui il geniale compositore tedesco alterna episodi di virtuoso vigore a momenti di languida malinconia. Si prosegue con "Fünf Stücke im Volkston, op. 102" del 1849, una delle pagine più fresche, ispirate e fantasiose di Schumann. Il concerto si concluderà con la "Sonata in re minore" di Debussy. Scritta poco prima della morte, avvenuta nel 1918, in essa traspare chiaramente il senso di rinnovamento estetico caratteristico del compositore francese.

I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili esclusivamente alla Libreria Rinascita di via Ridolfi, 53 e Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli, 19. Online su Eventbrite.

Al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni sono ancora sottoscrivibili i mini-abbonamenti alla stagione concertistica 2025.

Il terzo appuntamento con la musica classica, a distanza di soli otto giorni, venerdì 31 gennaio, alle 21, sempre al Teatro Shalom, vedrà invece protagonista l'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" con un programma che ci porterà alla scoperta di due autori rilevanti, ma poco eseguiti, come Arthur Foote e Anton Webern, per concludersi con il commemorativo "Quartetto per archi n. 8 in do minore, Op. 110°" di Šostakovič.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Piazza della Vittoria 16, Empoli – tel. 0571 711122 – cell. 3737899915 – e-mail: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa