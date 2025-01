Muore a soli venti anni, Montemurlo piange Cristian Bujor

Una malattia si è portato via a soli venti anni Cristian Bujor, lasciando in lacrime la comunità di Montemurlo. Originario della Romania, da piccolo era arrivato a Prato assieme alla famiglia. A giugno scorso aveva conseguito la maturità in informatica e telecomunicazioni all'Itts Silvano Fedi- Enrico Fermi di Pistoia e ora stava cercando lavoro.

"Da qualche tempo accusava dei dolori ma nulla lasciava presagire ad una malattia così aggressiva. - racconta il padre Julian- A dicembre è entrato in ospedale per fare le terapie, eravamo fiduciosi ma poi la situazione è precipitata".

Era un ragazzo socievole, solare e frequentava soprattutto la zona di Pistoia, dove aveva tanti amici. Il sindaco montemurlese Simone Calamai è rimasto profondamente colpito dalla storia di Cristian e ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Bujor che vive in centro a Montemurlo ed è conosciuta:«La notizia della scomparsa di Cristian ha lasciato tutti sgomenti- dice il sindaco Simone Calamai- È difficile accettare che un ragazzo che inizia ad affacciarsi alla vita, a costruire il proprio futuro, possa essere portato via da un male incurabile in così poco tempo. A nome di tutta la comunità montemurlese, mi stringo ai genitori e ai fratelli di Cristian e a tutta la famiglia Bujor in questo momento così doloroso».

I funerali di Cristian si sono svolti stamattina 22 gennaio alla chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo. Anche i parroci Don Petre e don Roland si sono stretti alla famiglia Bujor per la scomparsa di Cristian.

