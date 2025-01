Rifiuti nell'Orme, intervengono i volontari della Pubblica Assistenza: "Il fiume non è una discarica"

Una distesa di sacchetti di plastica nell'Orme. È quanto hanno rinvenuto le volontarie e i volontari della Pubblica Assistenza di Empoli che, nella serata di lunedì 21, si sono messi all'opera per ripulire l'area. "L'attività che abbiamo fatto stasera non è in convenzione e non rientra nelle attività di Protezione civile - scrivono sulla pagina Facebook delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - ma abbiamo deciso di agire, di non girarci dall'altra parte e lasciar stare".

(foto da facebook)

Sacchetti e rifiuti, che galleggiavano sul fiume, sono stati raccolti dai volontari che si sono avventurati lungo gli argini e nell'acqua. "Siamo volontari, cittadini attivi che tengono all'ambiente" si legge ancora nel post sull'iniziativa nata, come spiegato, di spontanea volontà da una squadra "che dopo una giornata di lavoro si riunisce e raccoglie plastica e rifiuti nel fiume". La cosa che fa più male aggiungono è "essere nel 2025 e fregarsene ancora dell'inquinamento, della città in cui si vive. Il lavoro non è stato completato, Alia passerà a raccogliere i sacchi e ciò che non è stato possibile rimuovere stasera. L'attività - concludono - è stata condivisa con l'assessorato all'ambiente del Comune di Empoli".

