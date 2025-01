Al Teatro Puccini di Firenze arriva 'La fabbrica delle parole': un viaggio visionario tra musica, teatro e danza

Domenica 26 gennaio alle ore 16:45, il Teatro Puccini di Firenze ospiterà 'La fabbrica delle parole', uno spettacolo visionario e suggestivo prodotto dal Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa. Liberamente ispirato al libro illustrato 'La grande fabbrica delle parole' di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo, lo spettacolo unisce musica, teatro e danza in una narrazione ritmata e coinvolgente che cattura il pubblico di tutte le età.

La fabbrica delle parole si rivolge a bambini e adulti, invitandoli a riflettere sull’importanza della parola, della lettura e dell’immaginazione come strumenti per arricchire il proprio mondo interiore e superare ogni limite. In una società immaginaria, le parole sono un bene prezioso, riservato esclusivamente alla tirannica Direttrice, che le usa come simbolo di potere e ricchezza. In questo microcosmo industriale, popolato da operai robotizzati e silenziosi, uno di loro si ribella, trovando la forza per trasformare il proprio destino e portare una rivoluzione fatta di sogni e speranza. Grazie alle musiche originali composte da Francesco Giorgi e all’interpretazione degli attori Elisa Bartoli, Benedetta Rustici, Irene Paoletti e Pablo Torregiani, 'La fabbrica delle parole' guida il pubblico in un viaggio onirico, dove l’arte diventa strumento di emancipazione e il finale esplode in un samba liberatorio che celebra la forza della libertà e dell’immaginazione.

Lo spettacolo è adatto sia ai bambini (dai 8 anni in su) sia agli adulti, con una durata di 60 minuti.

Cast dello spettacolo

Drammaturgia: Irene Paoletti

Musiche originali: Francesco Giorgi

Costumi: Maddalena Marciano

Regia: Irene Paoletti e Gianfranco Pedullà

Produzione: Teatro popolare d’arte

Progetto di: AnimaScenica Teatro

Prezzo e orari della biglietteria

Posto unico numerato: € 12,00

Ridotto under 12 anni: € 8,00

(Esclusi diritti di prevendita)

La biglietteria è aperta dal giovedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Contatti

Tel: 055 362067

Email: info@teatropuccini.it

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Notizie correlate