"Abbigliamento fuori luogo di Nardini dal Vescovo": polemica a San Miniato per le parole di Vallini (FI)

"Fuori luogo all'appuntamento col Vescovo fu l'abbigliamento della signora che si presentò con una gonna svolazzante, soprattutto se confrontata con la compostezza e l'eleganza con cui si sono presentati altri sindaci". Poi parte il brusio e lui continua: "Ho offeso qualcuno? Ho fatto delle annotazioni...". E la risposta dal presidente del Consiglio comunale: "Non ci sono considerazioni di carattere politico, se non si è espresso il Vescovo".

Lo scambio di battute avviene in Consiglio comunale a San Miniato. La persona che parla è Paolo Vallini, capogruppo di Forza Italia. Le sue parole riguardano l'abbigliamento dell'assessore regionale Alessandra Nardini al momento dell'incontro tra le istituzioni e monsignor Paccosi, vescovo di San Miniato, per la consegna del messaggio di pace di Papa Francesco. Le dichiarazioni di Vallini hanno fatto nascere un forte dibattito e in molti si sono scagliati contro il politico sanminiatese.

Veronica Bagni, consigliera di Filo Rosso, ha espresso la vicinanza a Nardini e scritto: " Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un atteggiamento sessista figlio del miglior patriarcato all’italiana. Alla faccia di chi, come il ministro Valditara, dice che il patriarcato è solo un retaggio del passato, la destra nazionale e soprattutto quella locale ci dimostra tutto il contrario. Una offesa a tutte le donne, al diritto e alla libertà di espressione di ognuna".

Roberta Mori, portavoce Conferenza Nazionale Donne Democratiche, ha fatto un post di solidarietà all'assessora toscana definendo le parole di Vallini "inaccettabili e profondamente offensive". Queste le parole di Mori: "Questo comportamento non solo dimostra un totale disinteresse per il dibattito politico serio e rispettoso, ma è anche l’ennesima manifestazione di un atteggiamento culturale che sminuisce la soggettività politica femminile, relegando le donne a oggetti di giudizio sul piano estetico invece che riconoscerle come interlocutrici alla pari".

La stessa assessora Nardini ha pubblicato su Facebook un commento alla vicenda: "Quante volte sono state pronunciate parole del genere verso un uomo e il suo abbigliamento? Mai. Questo perché tali parole sono il frutto di un sessismo ancora fortemente presente e di cui il Consigliere Vallini dovrebbe vergognarsi. La realtà è che non gli sono andate giù le parole che ho pronunciato a quell'incontro, dove ho sottolineato l'incoerenza di chi, come la parte politica che lui rappresenta, si riempie strumentalmente la bocca con i valori cristiani e poi tace di fronte alla morte in mare di migliaia di migranti e alle politiche disumane che lo permettono. Ma è tanto difficile per la destra restare al merito delle questioni? È così difficile criticare, anche aspramente, una donna che fa politica per le sue posizioni e non per il suo abbigliamento?".

Ancora Nardini: "C'è ancora molta strada da fare, anche questo episodio lo conferma e non fa che rafforzare in me la convinzione che sia necessaria una grande rivoluzione culturale per sconfiggere il sessismo e il patriarcato, una rivoluzione che non può che partire dalla scuola, educando alla parità e al rispetto, insomma attraverso tutti quei progetti che sono certa Vallini attaccherebbe ma di cui invece avrebbe un gran bisogno".



