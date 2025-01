È tempo delle mele a Empoli: posizionate le 17 installazioni per Carnevale

Sono state posizionate oggi tutte le 17 mele scenografiche di 'Mela Ridens - Un altro Carnevale', il carnevale che ritorna a Empoli con la prima festa domenica 26 gennaio. Le prime mele sono state posizionate in piazza della Vittoria, altre saranno visibili in piazza Farinata, piazza della stazione e in altri luoghi del Giro d'Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alla Cultura Matteo Bensi hanno visitato i lavori.

"Il Natale empolese è come Sanremo - scrive scherzando sul suo profilo il sindaco Mantellassi -, tutti lo criticano, tutti ci vanno. Non potevamo perdere il ritmo della polemica: ecco le mele! A parte gli scherzi: ecco un primo esperimento di arte in centro. Sono realizzate dalla fondazione Viareggio e renderanno vivo e allegro il centro per un mese. Il 26 gennaio pomeriggio vi aspettiamo con la banda del CAM e tante attività. Grazie agli assessori Bellucci e Bensi per il lavoro svolto".

