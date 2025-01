Lavori su impianti, energia elettrica interrotta nella zona di Sant’Anna

Domani, venerdì 24 gennaio, dalle 9 alle 16.30 l’energia elettrica verrà interrotta nella zona di Sant’Anna per effettuare lavori sugli impianti di e-distribuzione. Si tratta di un intervento importante che riguarda ben due cabine e interesserà diverse abitazioni dell’abitato (in allegato l’elenco completo delle strade e dei numeri civici coinvolti), comprese le scuole Rodari e Cipolli e il distretto sanitario. “Ringrazio Enel per la consueta collaborazione – spiega il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici –: la società metterà a disposizione due generatori per permettere alle due scuole di proseguire l’attività didattica. Diversamente, avremmo dovuto chiudere le due strutture. Si tratta di un lavoro con ricadute su un'ampia fetta di territorio: ci scusiamo con i cittadini per i probabili disagi che potranno verificarsi, ma l’intervento è assolutamente necessario per migliorare il servizio”.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto e-distribuzione invita a non commettere imprudenze e comunque di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.