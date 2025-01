Arrestato un 17enne accusato di violenze sulla fidanzata minorenne e incinta

Nel grossetano un ragazzo di 17 anni è stato arrestato, accusato perchè avrebbe picchiato e minacciato la sua fidanzata, anche lei minorenne e incinta.

La notizia, riportata sulla cronaca cittadina da La Nazione, parla di violenze che si sarebbero ripetute l'ungo l'arco di alcuni mesi, finchè la ragazza, recatasi al pronto soccorso di Grosseto, è stata visitata riscontrando due costole e un dito rotti. Con la prognosi di 45 giorni i medici hanno attivato anche il codice rosa.

La squadra mobile della polizia ha quindi preso in mano il caso e avrebbe ricostruito alcuni episodi della relazione fra i due, che andava avanti da circa tre anni. In passato il giovane la avrebbe già picchiata e la ragazza avrebbe già perso un bambino, ma non lo aveva denunciato.

Emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 17enne, da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni di Firenze. Il ragazzo è stato condotto in una comunità in attesa dell'interrogatorio, mentre la giovane si sarebbe già trasferita all'estero.

