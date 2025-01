Carmignano una “Città che legge”. Il Comune ottiene il titolo per il triennio 2024-2026

Carmignano è una "Città che legge". E’ stato il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con Anci, ad attribuire per il triennio 2024-2026 il prestigioso riconoscimento al Comune. «E’ motivo di grande soddisfazione – commenta l’assessore alla Cultura Maria Cristina Monni – vedersi attribuito questo titolo. Sono premiati i nostri sforzi di promozione della lettura, le iniziative della nostra biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”. Del resto i numeri resi noti di recente sulla sua attività, lo dimostrano in modo evidente».

Il riconoscimento di “Città che legge” viene attribuito dal Centro per il libro e la lettura alle Amministrazioni impegnate in “politiche di lungo periodo a favore della lettura”, che “dimostrano di svolgere attività concrete e continuative” per la sua promozione, quale “valore essenziale per la crescita socio-culturale delle comunità urbane”. Un titolo che ha anche effetti pratici: consentirà, infatti, al Comune di partecipare al bando “Città che legge”, che offre finanziamenti per progetti culturali di promozione della lettura e di diffusione del libro. «Un’opportunità – afferma ancora l’assessore Monni – che contribuirà ulteriormente a consolidare e ampliare le iniziative in corso nel nostro territorio e a coinvolgere la nostra comunità in progetti culturali di ampio respiro».

Del resto su una popolazione residente che supera abbondantemente le 14 mila persone sono circa 6.000 gli iscritti alla biblioteca comunale, di cui oltre 300 nuovi, con un incremento considerevole anche degli utenti attivi, più 6,5%, e dei prestiti che nel 2024 sono stati 25.662, cresciuti del 12,9% sul precedente anno.

A fare la differenza in positivo nei numeri di iscritti e ingressi (18.049 nel 2024), nelle parole dell’assessore Monni, «la ricca programmazione realizzata dalla biblioteca»: con il gruppo di lettura per adulti, con le rassegne estive "In cammino con l’autore" e "Sentieri sonori", con la lettura e la poesia all’aperto, con il programma di letture animate per bambini e ragazzi "Un Autunno da sfogliare".

«L’Amministrazione comunale – è la considerazione conclusiva dell’assessore Monni – è orgogliosa del traguardo raggiunto, a testimonianza del valore collettivo che attribuiamo alla lettura e al ruolo di Carmignano quale punto di riferimento, sempre più riconosciuto, per la cultura e l'educazione».

Fonte: Ufficio Stampa

