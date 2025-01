Artimino, il programma di febbraio del Museo Archeologico

Febbraio al Museo è un mese ricco di iniziative coinvolgenti per grandi e piccini! Un’occasione unica per immergersi nella storia, scoprire curiosità e vivere il Museo in modo divertente e coinvolgente. Ecco cosa ti aspetta:

DOMENICA 9 FEBBRAIO - AGGIUNGI UN ETRUSCO A TAVOLA

Preparati a un viaggio nel tempo alla scoperta della cucina degli Etruschi! In questo laboratorio, i bambini esploreranno i cibi che costituivano la dieta di questo antico popolo, per poi, come veri piccoli chef, cimentarsi nella preparazione degli ingredienti di una ricetta gustosa da provare a casa!

Bambini dai 7 anni.

Costo: 3 € a bambino + 2 € d’ingresso al Museo.

Orario: 15:30.

Prenotazione obbligatoria: 055 8718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

VENERDI’ 14 FEBBRAIO - VISITA GUIDATA...A LUME DI CANDELA

Una serata speciale in compagnia dei propri affetti per celebrare il giorno di San Valentino. Scopri il Museo sotto una luce romantica, mentre una guida esperta ti condurrà in un percorso suggestivo “a lume di candela”. Un’esperienza che accenderà il cuore!

Costo: 3 € a partecipante, + ingresso gratuito al museo.

Orario: Visita guidata alle 18:30.

Prenotazione obbligatoria: 055 8718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

SABATO 22 FEBBRAIO - A CARNEVALE… OGNI MASCHERA VALE!

Un pomeriggio di pura creatività vi aspetta al Museo! Unisciti a noi per esplorare i reperti esposti al Museo alla scoperta di eroi leggendari e creature fantastiche. Ispirandoci a questi straordinari personaggi, realizzeremo insieme ai bambini delle maschere di Carnevale uniche e originali, pronte per essere indossate e sfoggiate. Vi aspettiamo numerosi!

Bambini dai 5 anni.

Costo: 3 € a bambino + 2 € d’ingresso al Museo.

Orario: 15:30.

Prenotazione obbligatoria: 055 8718124 o parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

Info pratiche

Per partecipare alle attività è obbligatorio prenotare inviando una email a

parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o telefonando al Museo (055 8718124),

entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa.

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it,

o la pagina Facebook museoarcheologicoartimino.

Orario di apertura del Museo:

Il Museo Archeologico di Artimino da novembre a febbraio è aperto: Sabato 9.30 – 13.30 |

14.00 – 16.00 e Domenica 9.30 – 13.30 | 14.00 – 16.00. Possibili aperture su richiesta.

Fonte: Ufficio stampa