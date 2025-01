Consiglio di indirizzo e verifica del Meyer, Stefano Grifoni sostituisce Francesco Giani

Sarà Stefano Grifoni a sostituire Francesco Giani nel Consiglio di indirizzo e verifica dell’Azienda ospedaliera Meyer, dopo le dimissioni di quest’ultimo.

“Ho provveduto oggi – spiega il presidente Eugenio Giani – a dare avvio all’iter procedurale previsto per sostituire il consigliere Francesco Giani che ringrazio per il lavoro svolto. Ho nominato al suo posto Stefano Grifoni che, sono convinto, saprà svolgere al meglio questo compito per la sua esperienza e per il suo profondo legame con il mondo della sanità di Firenze”.

Fonte: Toscana Notizie