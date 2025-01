Fermato dai carabinieri e trovato con hashish, arrestato

Nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In piazza Garibaldi, i militari hanno notato l'uomo, che, alla loro vista, si è dato alla fuga a piedi. Fermato, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 17 grammi di Hashish, 70 euro in contanti ed un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente, il denaro e il bilancino sono stati sequestrati e custoditi in attesa di essere depositati presso l'ufficio Corpi di Reato. Il 23enne è stato arrestato.

