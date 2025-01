La presidenza del Distretto Tecnologico Regionale Nautico agli imprenditori artigiani

Mercoledì 22 gennaio si è tenuta a Firenze in Regione l’assemblea plenaria dei Comitati di Indirizzo degli 11 distretti Tecnologici regionali, presieduta dall’Assessore regionale a economia e attività produttive Leonardo Marras. Il Distretto della Nautica e Portualità ha affidato al comparto artigiano la presidenza per il prossimo triennio e rinnovato l’incarico di soggetto gestore a Navigo, la società consortile di servizi per le imprese della filiera della nautica.

Per Confartigianato Imprese Toscana e CNA Toscana la presidenza del Distretto alle imprese artigiane è un riconoscimento all'importanza della filiera e alla necessità di lavorare in squadra Associazioni di categoria, Regione, Università e Centri di ricerca per creare nuove opportunità per le imprese.

Dal Distretto della Nautica e Portualità è emersa la volontà di valorizzare la componente della piccola impresa e dell'artigianato. Un riconoscimento importante che Confartigianato e CNA hanno ritenuto di affrontare insieme con una formula che impegna i rispettivi rappresentanti ad un avvicendamento che vedrà rivestire la carica di Presidente fino a giugno 2026 Andrea Giannecchini (imprenditore e Presidente di CNA Lucca). Michela Fucile (Imprenditrice e Presidente di Confartigianato Imprese Lucca) rivestirà la carica di Presidente fino al termine del mandato triennale.

La chiamata dell'artigianato alla presidenza e l'accordo sull'alternanza ha riscontrato il consenso unanime di tutti i componenti del Distretto ed è stato accolto con favore anche dall'Assessore Marras che ha presieduto l'Assemblea plenaria e che ha dichiarato: “Ho salutato con favore, la conclusione dei lavori del comitato di indirizzo di questo distretto tecnologico. Tutte le componenti hanno espresso grande maturità e la rappresentanza del mondo artigianale ha trovato una soluzione che dà il senso dell’apporto determinante della piccola impresa all’interno dell’intera filiera attraverso una sorta di staffetta. Tutto questo è da salutare con un grande in bocca al lupo doppio, dunque, non solo al presidente eletto Andrea Giannecchini, ma anche alla futura presidente Michela Fucile. E allo stesso tempo va espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata al mondo dei grandi cantieri e dell’industria che hanno colto in pieno questo messaggio”.

Ferrer Vannetti e Luca Tonini - presidenti di Confartigianato Imprese Toscana e di Cna Toscana - sottolineano che: “Tra gli imprenditori sono molto alte le aspettative su quanto i Distretti Tecnologici Regionali potranno fare per aiutare le imprese in questa delicata fase economica. Le due Associazioni sono fortemente impegnate nei Distretti per promuovere l’innovazione e valorizzare le filiere produttive e di servizi per ottenere importanti ricadute sul sistema delle piccole imprese e sul tessuto sociale di tutta la Regione”.

Fonte: Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Toscana