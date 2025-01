Le iniziative di Santa Croce sull'Arno per il giorno della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, il comune di Santa Croce sull'Arno attraverso il Tavolo della memoria ha programmato un calendario di iniziative di cui alcune sono aperte al pubblico, altre rivolte in modo specifico agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

“Questo iniziativa - dice l'assessore alla cultura Simone Balsanti - nasce sulla base di una legge dello Stato che in occasione della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata rossa, ha istituito questa giornata di commemorazione per ricordare la tragedia dell'olocausto del popolo ebraico e non solo, frutto della follia del totalitarismo nazifascista. Noi lo celebriamo convintamente perché non possiamo e non dobbiamo dimenticare”.

Ecco gli eventi in programma per il 27 gennaio.

Alle 9 in piazza del Popolo è prevista la deposizione di un mazzo di fiori al cippo in memoria di Arrigo Coen e Olga Galletti, la coppia ebrea arrestata a Santa Croce sull’Arno il 29 febbraio 1944 e in seguito deportata e morta ad Auschwitz.

Alle 10 al teatro comunale Verdi è stata organizzata la proiezione di spezzoni del film “Train de Vie”. Iniziativa realizzata per i ragazzi e le ragazze delle classi terza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo.

Alle 18 alla biblioteca comunale è prevista l'inaugurazione della mostra "Una memoria che ci sovrasta. Percorso di segni... e parole,... tra il rumore... e le voci" a cura di Massimo Fornaciari vicepresidente ANED Pisa (La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio e sarà visibile in orario di apertura del servizio).

Martedì 4 febbraio invece alle 21,15 alla saletta Vallini Simone Caffaz, autore del libro "La scatola di legno" dialoga con lo storico Lorenzo Pera dell'Università di Padova.

In Biblioteca Comunale è allestito uno scaffale con film, romanzi e saggi per approfondire il tema della deportazione e la storia del periodo.

Nel mese di febbraio verrà organizzato il laboratorio "Spore - La Memoria non è un giorno" rivolto alle classi terze medie dell'Istituto comprensivo di Santa croce sull'Arno, propedeutico alla partecipazione al Pellegrinaggio ANED ai campi di sterminio che si terrà nel mese di Maggio. Come ogni anno al pellegrinaggio organizzato da ANED potranno partecipare sette studenti delle classi terza media, uno per classe e le spese saranno a carico del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Il Tavolo della Memoria, di cui fanno parte l’amministrazione comunale (con i Servizi Educativi e i Servizi Culturali), l’Istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno, ANED, ANPI, la Pubblica assistenza, l’associazione Rock City, Pro Loco e l’associazione Arturo, è presieduto dall'assessore ai Servizi culturali Simone Balsanti ed è stato istituito per far colloquiare istituzioni e associazioni che hanno a cuore il tema della memoria e che si pongono come obiettivo quello di pensare e creare nuovi percorsi per lasciare alle generazioni future traccia del passato.

Fonte: Ufficio Stampa

