L'Ordine di Siena porta le professioni sanitarie nelle scuole: oggi il primo incontro al Sarrocchi

Si è tenuto questa mattina presso l'Istituto di Istruzione Superiore Tito Sarrocchi il primo incontro del 2025 dell'Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione con gli studenti delle scuole superiori, al fine di fornire agli studenti stessi informazioni dettagliate sulle professioni sanitarie, illustrando le prospettive occupazionali, le sfide quotidiane che i professionisti del settore affrontano e anche i percorsi di studio necessari, oltre a sensibilizzare i giovani sull'importanza di queste professioni per il benessere della comunità.

Negli ultimi anni il settore sanitario ha vissuto una crescente attenzione da parte della società, soprattutto in seguito agli eventi globali che hanno messo in luce l'importanza cruciale degli operatori sanitari. In questo contesto, l’Ordine TSRM E PSTRP di Siena ha deciso di organizzare, con la indispensabile collaborazione dei Dirigenti, dei Docenti e delle strutture coinvolte, incontri con gli studenti, finalizzati a promuovere le diverse professioni sanitarie e a far conoscere le opportunità di carriera che esse offrono.

Durante l'evento i professionisti hanno condiviso le loro esperienze personali, raccontando le sfide e le soddisfazioni che derivano dal lavorare nel campo della salute. È stato anche sottolineato come le professioni sanitarie siano fondamentali non solo per la cura dei pazienti, ma anche per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Oltre a presentare le professioni sanitarie rappresentate (18), l'evento è stato anche un'occasione di dialogo: gli studenti hanno avuto l'opportunità di interagire direttamente con i professionisti, ponendo domande e ricevendo risposte su temi cruciali come le opportunità lavorative, le possibilità di carriera le responsabilità del lavorare in sanità, le competenze richieste, le modalità di accesso alle università, curiosità e molto altro.

Questo confronto diretto ha permesso agli studenti di avere una visione più realistica e concreta su cosa sia lavorare nel mondo della salute. Le testimonianze di professionisti in attività hanno avuto un ruolo centrale nell'incontro dato che condividendo anche le loro esperienze quotidiane, parlando delle soddisfazioni e delle difficoltà che incontrano nel loro lavoro e le loro storie personali hanno fornito un'ulteriore motivazione agli studenti, molti dei quali hanno espresso un forte interesse per le professioni sanitarie.

"E' molto importante continuare a supportare e promuovere queste professioni, affinché i giovani possano sentirsi ispirati a intraprendere un percorso nel settore sanitario - afferma il Presidente dell'Ordine TSRM e PSTRP di Siena Massimo Ferrandi - In un momento storico in cui le professioni sanitarie sono più che mai vitali per il benessere della società, questo tipo di iniziative rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro di qualità e competenza nel settore della salute. Il mondo ha bisogno di professionisti competenti e appassionati ed eventi come questo rappresentano un'opportunità preziosa per costruire il futuro della sanità e garantire un'assistenza di qualità per tutti. Le professioni sanitarie non solo offrono una carriera gratificante, ma sono anche essenziali per il progresso di una società sempre più attenta ai bisogni di salute".

Fonte: Ufficio Stampa Ordine TSRM PSTRP Provincia di Siena