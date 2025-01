Palazzo Leggenda, il programma di fine gennaio

Si apre una nuova settimana di attività nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Letture, storie, memoria, aspettando le ‘Meleggende’.

Gli ultimi giorni del mese di gennaio, ecco che cosa accadrà a Palazzo Leggenda: mercoledì 29 gennaio, alle 17, un pomeriggio in compagnia di letture dedicate alla condivisione, alla pace e all’amore per celebrare il ‘Giorno della Memoria’. L’attività è rivolta alle bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Giovedì 30 gennaio, sempre alle 17, spazio a idee e parole, con il gruppo di lettura +14: un nuovo anno di libri, riflessioni e scambi di idee. Non si tratta solo di leggere, ma di condividere emozioni e prospettive che fanno crescere. (età 14-17 anni)

Prenotazione richiesta.

Venerdì 31 gennaio, alle 17, a far da protagonista sarà il ‘Giorno della merla’: alle 17, nella stanza del camino, vi aspetta un pomeriggio speciale fatto di tante bellissime storie che riscaldano il cuore e la mente anche in uno dei giorni più freddi dell’anno. (dai 4 agli 8 anni)

Il programma fino al 31 gennaio è consultabile on line al link:

https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-palazzo-leggenda-dal-15-al-31-gennaio/

Da segnare in agenda, sabato 1 febbraio, alle 10.30, Salutiamo il nuovo anno cinese! Un laboratorio per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni di età. Prenotazione consigliata. E alle 16.30, ecco le Meleggende: decora la tua mela, crea la tua magia con un laboratorio per decorare l’albero di Palazzo Leggenda con ‘mele’ uniche e fantasiose, pronte a brillare durante il Carnevale empolese. Attività per bambine e bambini dai 2 agli 8 anni di età. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

