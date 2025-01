Proseguono le visite alle aziende di Montelupo da parte del sindaco Simone Londi

Quattro realtà molto diverse fra loro per dimensioni e settore di interesse, ma accomunate da una importante spinta innovativa e dalla voglia di investire sul territorio: nella scorsa settimana sono continuate le visite alle aziende da parte dell’Amministrazione comunale.

Un dialogo per favorire sinergie pubblico-private.

Il sindaco ha ribadito l’importanza del confronto con le aziende locali: «So bene che sotto certi punti di vista le attività di una pubblica amministrazione incidono limitatamente sullo sviluppo e la crescita delle aziende. Ma un processo di ascolto è funzionale anche a indirizzare le nostre scelte di programmazione e magari a trovare sinergie interessanti fra pubblico e privato e a scoprire nuove realtà presenti sul territorio».

Le realtà visitate

Julius Plus

Opera nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento, con l’ambizione di competere con i principali servizi di streaming. Il focus dell’azienda è su format che valorizzano la cucina e il territorio, ma il titolare Simone Falcini ha già avviato progetti di respiro internazionale. A Montelupo Fiorentino partirà a breve la seconda stagione del programma “The Best Street Food” e la quinta stagione de “Il Migliore Chef Italia”.

Baccetti Trasporti

Azienda storica di Montelupo Fiorentino, Baccetti Trasporti affonda le radici nella metà dell’Ottocento, quando la famiglia si trasferì dalla provincia di Siena. Oggi, con una flotta di 350 mezzi e 550 semirimorchi, l’azienda continua a innovare. Durante l’incontro, il sindaco e i titolari hanno discusso delle opportunità offerte dalla costruzione del nuovo ponte di Fibbiana e la possibile creazione di un collegamento tra l’area de Le Pratella e la rotonda per l’uscita Empoli Est della Firenze-Pisa-Livorno.

DM Noleggi

È una realtà a conduzione familiare con una lunga storia alle spalle, i cui titolari hanno scelto comunque di osare e investire in macchinari altamente innovativi per il giardinaggio, taglio dell’erba e potatura.

Focus dell’attività dell’azienda è il noleggio di piattaforme aeree, autogrù, camion e furgoni, ma anche organizzazione di trasporti eccezionali e consulenze specifiche.

Fattoria di Petrognano

Gestita dalla famiglia Pellegrini, si dedica alla viticoltura biologica, valorizzando vitigni autoctoni, con il sangiovese come protagonista. L’azienda valorizza il legame con il territorio di Montelupo usando gli orci in terracotta per le fermentazioni e affinamento.

In questo processo cercano di fondere insieme tradizione e innovazione e portano avanti numerosi progetti con le università e importanti soggetti del mondo vitivinicolo con l’obiettivo di portare a Montelupo le migliori tecnologie e competenze per esaltare i vini che il territorio da loro.

«Tutte le realtà che ho visitato hanno un fortissimo legame con il territorio e una grande spinta all’innovazione. Ho avuto modo di parlare con imprenditori appassionati e fortemente motivati. Ciascuno nel loro settore cercano soluzioni creative per far crescere la propria azienda. Il confronto è certamente uno stimolo per il futuro», afferma Londi