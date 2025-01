Salta l’accorpamento del Gonnelli, il PD Empolese Valdelsa: "La Toscana vince la battaglia sul dimensionamento scolastico"

Il decreto legge del 16 gennaio ha dato alle Regioni che non avevano approvato tutto o in parte il numero di accorpamenti imposti dal governo, la possibilità di prevedere una quota aggiuntiva di autonomie scolastiche fino al 2,99% del contingente previsto inizialmente dal Ministero. Per la Toscana questo si è tradotto nella possibilità di recuperare 14 autonomie scolastiche, esattamente quelle che il Governo imponeva alla nostra regione di tagliare nel piano di dimensionamento regionale per l'anno scolastico 2025/2026.

Fra questi istituti c’è anche il comprensivo G.Gonnelli di Gambassi Montaione. «È una battaglia vinta, in primo luogo dalla Regione, che ringraziamo, ma soprattutto dagli studenti, insegnanti e genitori del Gonelli che in questi mesi non hanno mai smesso di combattere per rivendicare l’autonomia dell’istituto e il radicamento territoriale della scuola. Un plauso anche ai sindaci dei due paesi e agli altri amministratori che mai hanno smesso di manifestare il loro dissenso per una decisione calata dall’alto senza tenere conto delle esigenze dei cittadini» afferma soddisfatto Jacopo Mazzantini, segretario pd Empolese Valdelsa.

Anche Enrico Sostegni, consigliere regionale, concorda e aggiunge:«Grazie all’azione e all’insistenza della Regione il Governo ha cambiato idea», della stessa opinione anche il senatore Dario Parrini, che esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

«È una notizia che aspettavamo da mesi, non ci siamo mai arresi, anche quando tutto sembrava perduto- dichiara Paolo Pomponi, sindaco di Montaione-. Sono felice per tutte le persone che in queste settimane si sono mobilitate per rivendicare un diritto sacrosanto. Con il sindaco di Gambassi Terme avevamo già deciso di ricorrere la Tar, per fortuna non occorre. Abbiamo vinto una battaglia difficile, una lotta che ha unito molti mondi del paese, che oggi festeggiano un successo non scontato».

«Siamo tutti molto felici per questa battaglia portata avanti con fermezza dalla Regione, che ha dato ragione ai territori che chiedevano di non perdere le autonomie scolastiche. Per il futuro auspichiamo una maggiore attenzione ai bisogni dei territori e a non agire senza consultare gli amministratori locali, unici interlocutori in grado di stabilire le priorità per i propri cittadini», così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli e vice sindaco della Città Metropolitana di Firenze.

Anche Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, esprime grande soddisfazione: «Come i colleghi sindaci di Gambassi e Montaione anche io avevo deciso di ricorrere al Tar, qualora l’accorpamento del Gonnelli con il Comprensivo Don Milani di Montespertoli si fosse concretizzato. Come Unione dei Comuni Empolese Valdelsa avevamo espresso il nostro dissenso rispetto alla decisione della Città Metropolitana di Firenze di accorpare i due istituti, in tutte le sedi opportune avevamo fatto sentire la nostra voce. Dobbiamo ringraziare il presidente Giani e l’assessora Nardini che hanno lavorato per bloccare gli insensati ridimensionamenti scolastici proposti dal governo Meloni».