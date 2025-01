Abb di San Giovanni Valdarno: accordo per vertenza

Accordo per vertenza per l'Abb di San Giovanni Valdarno: "Scongiura la prospettiva di licenziamenti forzosi e limita invece a 23 unità le uscite volontarie incentivate". Lo rende noto la Regione Toscana spiegando in una nota che "dopo una lunga trattativa che ha coinvolto sindacati, rappresentanti istituzionali e della multinazionale Abb, leader nei settori dell'elettrificazione, automazione e produzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, è giunta a positiva conclusione la vertenza che metteva a rischio il posto di lavoro di molti degli oltre 400 addetti dell'industria valdarnese". Il tavolo di crisi, convocato in Regione, è durato oltre dieci ore: tra i presenti Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi industriali del governatore Eugenio Giani, l'Ufficio Arti, Fim, Fiom e Uilm e Rsu, l'ad di Abb assistito da Confindustria e la sindaca di S.Giovanni Valdarno Valentina Vadi.

"La positiva conclusione della vertenza - commenta Giani - rappresenta un successo per il mantenimento dei livelli occupazionali nella zona del Valdarno e per tutta la Toscana, di particolare rilievo dato che riguarda un segmento produttivo ad alto valore aggiunto sotto il profilo tecnologico e strategico dal punto di vista dello sviluppo industriale della regione. Incentivare la presenza di aziende in grado di competere in termini di innovazione e prospettive di mercato significa non solo garantire lavoro a chi già opera in questi settori, ma proiettare la Toscana verso un futuro sviluppo in linea con le esigenze delle imprese". Fondamentale, in questo senso, si spiega, la presentazione da parte dell'azienda di un piano industriale "che conferma la centralità dello stabilimento" attraverso "una strategia di investimenti che mira a superare l'attuale fase di stagnazione del mercato dell'auto elettrica e del processo di transizione energetica attraverso il passaggio dall'assemblaggio alla produzione diretta di colonnine elettriche con l'impiego di tecnologie innovative". Doveroso, conclude Fabiani, un ringraziamento ai lavoratori "che hanno atteso da molto tempo questo accordo con la compostezza e la determinazione che si sono rivelate decisive per la buona riuscita delle trattative".