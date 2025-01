Allarme Filcams Cgil su Pam Panorama: riduzione degli spazi sinonimo di trasferimenti e licenziamenti

Dopo che giovedì scorso, durante lo sciopero e il presidio di lavoratori e lavoratrici, l’azienda ha spiegato di non intendere di fare marcia indietro sulle sospensioni dei lavoratori over 50 e fragili con ripristino retroattivo della retribuzione,

come richiesto dal sindacato, oggi a Campi Bisenzio si è svolta l’assemblea del personale Pam Panorama de I Gigli (partecipazione pressoché totale, ed erano presenti anche lavoratori e lavoratrici di altri punti vendita).

Nel corso dell’assemblea è stata decisa la conferma dello stato di agitazione, oltre alla richiesta dell’apertura dello stato di crisi in Regione. Nel giorno della convocazione in Regione (si attende la comunicazione della data), saranno programmati uno sciopero e un presidio a Firenze davanti alla sede dell’istituzione, per protestare contro le gravi e inaccettabili scelte aziendali. Nel frattempo, sarà messo in atto un pacchetto di ore di assemblee nella prossima settimana.

Le preoccupazione del personale resta alta perché dall’azienda è arrivata al sindacato la comunicazione ufficiale circa l’intenzione di ridurre gli spazi del negozio (-60% nell’area vendita), con conseguenti trasferimenti di personale che altro non sarebbero che licenziamenti mascherati.

Ci pare che, tra la questione di questi trasferimenti e quella delle sospensioni dovute a un Dvr modificato unilateralmente (senza il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori della sicurezza), si sia alla vigilia di un vero e proprio licenziamento collettivo che l'azienda sta provando a portare avanti in modo goffo e del tutto illegittimo.

Un quadro preoccupante a cui ci vogliamo opporre con forza e determinazione e che ci vedrà protagonisti di iniziative sindacali e legali.

Filcams Cgil Firenze

